Cervino, montagna leggendaria raccontata da Barmasse

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - HERVÉ BARMASSE, 'CERVINO. LA MONTAGNA LEGGENDARIA' (RIZZOLI ILLUSTRATI, PP. 336, EURO 29,90) Il lato più nascosto e selvaggio, ma anche quello più popolare del Cervino. Hervé Barmasse ci porta alla scoperta di una delle vette più affascinanti d'Europa in un continuo dialogo con il lettore, con la natura e con la montagna, nel libro 'Cervino. La montagna leggendaria' pubblicato da Rizzoli Illustrati, con incredibili fotografie. "Mettersi alla prova significa avere coraggio, osare ma allo stesso tempo saper rinunciare e, quando serve, dare tutto senza risparmio. È seguendo questa filosofia che vado in montagna. E tutto è iniziato sul Cervino, dove, salita dopo salita, ho esplorato le mie capacità, ponendomi ogni volta nuovi obiettivi, più difficili e impegnativi, cercando quello che nel gergo alpinistico si chiama 'ingaggio'. Esattamente come fecero i miei antenati, che si avvicinarono alla Gran Becca per cercare di raggiungere la cima quando il Cervino era ancora terra inesplorata" dice Barmasse, alpinista, scrittore, film maker, atleta e testimonial di The North Face© Global Team, nato nel 1970 e cresciuto in Valtournenche, in Valle d'Aosta, da una famiglia di guide alpine da quattro generazioni.

Esperienza immersiva e intensa, il libro è una scalata che porterà ognuno di noi, a suo modo, in vetta. L'autore ripercorre le tappe principali dell'alpinismo, attività romantica e allo stesso tempo competitiva, che sul Cervino ha vissuto la sua trasformazione più importante da alpinismo scientifico ad alpinismo sportivo. La storia del Cervino viene riletta anche attraverso i personaggi che lo hanno reso famoso nel mondo e attraverso aneddoti e leggende. (ANSA).