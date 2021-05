Testi brevi, agili, che vanno dritti al punto. Pubblicati unicamente in digitale: arrivano i 'Quanti' Einaudi, nuova collana di ebook che spaziano dalla narrativa alla saggistica, dal personal essay al reportage giornalistico, dal pamphlet al racconto breve.

La collana è concepita come una rivista decostruita e assemblabile in cui ogni lettore può tracciare il proprio sommario, una cassetta degli attrezzi dove trovare storie, idee e concetti per orientarsi nel presente. Ogni "numero" della rivista è dedicato a un tema, a una domanda, a un sentimento che come un filo rosso unisce e cuce i singoli ebook. Si parte con 'Speranze' a cui sono dedicati i primi sei titoli, disponibili su tutti gli store online dal 25 maggio, ciascuno in vendita a 2.99 euro. Sono: 'Le cose che non voglio dimenticare' di Paolo Giordano, con prefazione di Barbara Stefanelli; 'Momenti sospesi. Due meditazioni' di Hisham Matar, nella traduzione di Anna Nadotti e Francesca Spinelli; 'Salvarsi. Come uscire dall'Overlook Hotel' di Antonella Lattanzi; 'Terra di nessuno' di Eula Biss, nella traduzione di Andrea Mattacheo; 'I parassiti. Tre vite ai tempi del contagio' di Ascanio Celestini e 'Il calcolo della paura' di Marco Filoni.

Ogni Quanto è dunque un ebook perfettamente autonomo e concluso, ma fa parte di un disegno più ampio, con l'obiettivo di riprendere la storica anima di officina editoriale voluta da Giulio Einaudi e immaginarla proiettata nel futuro digitale. Il progetto grafico della collana è di dieci04 e usciranno quattro o cinque Quanti per ogni numero, tre volte l'anno.