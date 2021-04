Il Libraccio si espande, tre nuove librerie entro l'estate

Il Gruppo Libraccio si espande e "guardando al futuro con fiducia e ottimismo" apre tre nuove librerie a Milano, Roma e Varese. Dopo i nuovi punti vendita nati nel 2020, di cui uno a Milano e uno a Busnago, in provincia di Monza e della Brianza, il Gruppo porta così a 54 il numero di negozi presenti su tutto il territorio nazionale. "Abbiamo fatto quadrato in uno scenario comunque difficile - afferma Edoardo Scioscia amministratore delegato del Gruppo Libraccio - investendo su personale e qualità, su macchine per sanificare ambienti e libri, puntando su quartieri e zone residenziali. È stata la scelta giusta".

A Milano, alla fine di maggio 2021 verrà aperta l'ottava libreria Libraccio in città: circa 80 mq all'interno dell'Università IULM con un ampio assortimento di nuovo, usato e testi universitari. A Varese, sempre a fine maggio, sarà inaugurata nella zona di Masnago un grande negozio, circa 230 mq, destinato a diventare un punto di riferimento culturale con la sua vasta proposta di titoli nuovi e usati sia di scolastica che di varia. E a Roma il15 giugno Libraccio raddoppierà la sua presenza in città. Alla storica libreria di via Nazionale si aggiungerà quella di via Appia: 100 mq in cui si potranno trovare libri nuovi, usati e d'occasione.

Nata nel 1979, Libraccio è presente sul territorio con una delle più estese catene di librerie indipendenti in Italia: 54 punti vendita in 7 regioni. Dal 2009 è online con la sua offerta di nuovo e usato con il sito Libraccio.it leader in Italia nella vendita di scolastica, realizzato in partnership con la libreria online IBS.it recentemente confluita in una joint venture tra Gruppo Feltrinelli e Messaggerie Italiane.