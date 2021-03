Lezioni di Storia 2021, 'La presa del potere'

Saranno dedicate a 'La presa del potere' le Lezioni di Storia 2021, il progetto ideato dagli Editori Laterza, in coproduzione con la Fondazione Musica per Roma, per la prima volta in streaming, da domenica 7 marzo, sulla piattaforma www.auditoriumplus.com.

Il primo appuntamento è al Teatro Carcano di Milano con la lezione di Laura Pepe 'Zeus alla conquista dell'Olimpo'. Il 14 marzo all'Auditorium Parco Della Musica di Roma Andrea Carandini racconterà la vita di una donna ambiziosa e manipolatrice che usava gli uomini per ottenere il potere: 'Agrippina, una donna al comando'.

Il nuovo ciclo di appuntamenti attraverserà l'Italia collegando dieci importanti teatri, ognuno dei quali ospiterà una lezione diversa in un avvicendarsi di racconti, colpi di scena, emozioni.

Gli altri appuntamenti sono il 21 marzo al Teatro Regio di Torino dovrà andrà in scena 'Guelfi e ghibellini, una guerra civile italiana' con Alessandro Barbero. Il 28 marzo al Teatro Grande di Brescia l'appuntamento sarà dedicato a 'Maometto II e l'assedio di Costantinopoli' con Alessandro Vanoli. L'11 aprile al Teatro Bellini di Napoli Luigi Mascilli Migliorini si immergerà nell'avventura dello spagnolo che conquistò il Messico spazzando via l'impero azteco: "Cortés contro Montezuma". Il 18 aprile al Teatro Petruzzelli di Bari Luciano Canfora presenterà "La rivoluzione giacobina", il 25 aprile al Teatro Verdi di Firenze Alberto Mario Banti proporrà 'La Repubblica Romana, sogno e realtà'. Il 2 maggio al Teatro Verdi di Padova Guido Samarani descriverà la presa di potere di Mao Zedong, "Dalla lunga marcia all'egemonia comunista". Il 9 maggio all'Arena del Sole di Bologna 'Marcella Emiliani parlerà di 'Gamal Abdel Nasser e il colpo di stato modello'. E il 16 maggio al Teatro Storchi di Modena Loris Zanatta racconterà l'ascesa al potere di 'Fidel Castro e la rivoluzione cubana'.

Tutte le lezioni saranno introdotte da Paolo Di Paolo e trasmesse interamente online sulla piattaforma Auditoriumplus fino al 16 maggio e poi saranno disponibili online fino al 30 giugno. I biglietti, 5 euro per singola lezione, 40 euro per l'intera stagione 2021, si possono acquistare sulla piattaforma streaming www.auditoriumplus.com. (ANSA).