Arriva 'Clima' di Bill Gates, evento editoriale dell'anno

ROMA - Evento editoriale dell'anno, arriva l'atteso libro di Bill Gates "Clima. Come evitare un disastro. Le soluzioni di oggi, le sfide di domani" (pp. 400, euro 22). Pubblicato in contemporanea mondiale in oltre 35 paesi, sarà in libreria il 16 febbraio 2021, in Italia per La nave di Teseo nella traduzione di Andrea Silvestri.

"Per prevenire i peggiori effetti dei cambiamenti climatici, dobbiamo arrivare a zero emissioni di gas serra. Questo problema è urgente e il dibattito è complesso, ma credo che possiamo unirci per inventare nuove tecnologie, implementare quelle che abbiamo ed evitare una catastrofe" dice Bill Gates. "Difficilmente un libro potrebbe essere più attuale e urgente, essendo oramai chiaro che anche la pandemia che ci allarma dipende in gran parte dal nostro rapporto con il pianeta Terra e dai cambiamenti climatici. Il libro, ne sono certa, sarà un contributo inevitabile alla discussione su questo tema che verrà percepito in modo radicalmente nuovo" sottolinea Elisabetta Sgarbi, publisher La nave di Teseo.

Nel saggio Bill Gates presenta un programma concreto e realizzabile per azzerare le emissioni di gas serra in tempo per evitare un disastro ambientale. Il fondatore di Microsoft, oggi presidente con la moglie Melinda della Bill & Melinda Gates Foundation, ha passato gli ultimi dieci anni a studiare cause ed effetti del cambiamento climatico. Nel libro ci introduce alle tecnologie che già oggi aiutano a ridurre le emissioni, mostra dove e in che modo possono diventare più efficienti, indica in quali settori sono necessari progressi immediati, racconta le storie di chi sta lavorando alle prossime scoperte e suggerisce non soltanto le politiche che dovrebbero adottare le amministrazioni, ma anche quello che possiamo fare come cittadini per responsabilizzare su questa missione i governi, le imprese, e noi stessi.

"Azzerare le emissioni non sarà semplice, ma seguendo le proposte di questo libro, finalmente è un obiettivo alla nostra portata" dice Gates che vive a Medina, nello stato di Washington con la moglie e i tre figli e ha lanciato Breakthrough Energy, un programma per commercializzare energia pulita e altre tecnologie legate al clima.