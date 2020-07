Nasce Jack London, la scuola che insegna a raccontare

ROMA - Uno scrittore, Angelo Ferracuti, e un fotografo, Giovanni Marrozzini, uniti da un mestiere, quello del reportage, hanno dato vita a 'Jack London', la scuola che insegna il mestiere di raccontare, a Fermo, nella Marche.

"Dovrà essere uno spazio di libertà e di sperimentazione, dove mettersi in gioco. Cercando di fare un racconto onesto, profondo, rispettoso degli altri e il più umano possibile" spiega Ferracuti.

"Abbiamo immaginato una scuola di fotografia ma anche di antropologia, storia dell'arte, letteratura, poesia, come fondamenti di una corretta educazione dello sguardo" dice Marrozzini.

Il corso intensivo (2.800 euro), strutturato in lezioni teoriche, laboratori sul reportage ed esercitazioni sul campo, avrà inizio il 12 ottobre 2020 e si concluderà a fine anno, il 12 dicembre. Tra i docenti scrittori, poeti, intellettuali fotografi, cineasti come Franco Arminio, Massimo Raffaeli, Alberto Rollo, Marino Sinibaldi, Nadia Terranova, Stefano Trasatti, Christian Caliandro, Pier Luigi Celli, Ignacio Maria Coccia, Renata Ferri, Marco Filoni e Michela Fusaschi. Le lezioni si terranno a Torre di Palme, borgo medievale in territorio di Fermo, affacciato sul mare Adriatico.

Scuola di letteratura e fotografia, Jack London, insegna a raccontare ampliando gli orizzonti anche e soprattutto al giornalismo, al racconto delle aziende e della realtà.

A disposizione 3 borse di studio intitolate a Lucia Vitali Rosati, riservate a giovani sotto i 30 anni e 8 borse di lavoro offerte da Mastercard - in collaborazione tra gli altri con Caritas italiana e Save The Children - e da Supermercato Sì Fermo e Pastificio Marcozzi Campofilone, che saranno assegnate il 31 luglio. Previsti anche stage.

Nel 2021 gli iscritti avranno la possibilità di partecipare in esclusiva a un workshop di 12 giorni con Ferracuti e Marrozzini a bordo di un battello sul Rio delle Amazzoni per raccontare l'Amazzonia in 'Selva oscura, viaggio sul Fiume mondo' di prossima pubblicazione per Mondadori. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 settembre 2020 a cittadini italiani e stranieri senza limiti di età. (ANSA).