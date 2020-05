ilLibraio.it si rinnova nella grafica e nei contenuti

Si rinnova nella grafica e nei contenuti iLLibraio.it, il sito che in questi anni è diventato un punto di riferimento per i lettori, i librai, gli autori, gli editori e i media. Dal 27 maggio è online la nuova versione con l'apertura di nuove sezioni editoriali e un servizio di newsletter personalizzate. Tra le novità, la sezione dedicata agli audiolibri, che ultimamente hanno conosciuto un forte sviluppo, assieme a quelle dedicate a Film, Fumetti, Serie tv e tante altre.

"Il nostro - dice Stefano Mauri, vicepresidente e Ad di Messaggerie Italiane, presidente di GeMS - è un mestiere sociale, fatto di parole ma anche di incontri. Un virus che punisce e scoraggia le manifestazioni di affetto sta sfidando la socialità. Ci ha tolto gli incontri, ma ci ha lasciato più parole di prima. ilLibraio.it in una logica di servizio continuo ci è stato di grande aiuto e compagnia in questi mesi, facendoci sentire che questa magnifica comunità del libro è più viva e creativa che mai. Chi legge libri ha continuato a viaggiare perché un libro ha il potere di azzerare ogni distanza. E chi li scrive ha avuto più tempo da dedicare alle sue opere. Avremo per il resto dell'anno libri formidabili da conoscere".

Oltre alla newsletter redazionale, che ogni settimana propone articoli sulle novità editoriali, consigli di lettura, l'utente potrà ricevere delle newsletter personalizzate sui propri gusti e interessi.

Lanciato a fine 2014, il sito, di cui è responsabile editoriale il giornalista Antonio Prudenzano, è cresciuto fino a superare, ad aprile 2020, 1,4 milioni di utenti unici. "Un grazie sentito alle lettrici e ai lettori che ci seguono - commenta Alessandro Magno, Chief digital officer GeMS - Da quando abbiamo lanciato il sito, siamo cresciuti mese dopo mese conquistando la fiducia dei lettori, fino a raggiungere oggi 1,4 milioni di visitatori.

A questi si aggiungono altri 2 milioni di lettori che ci seguono attraverso le nostre newsletter, e le nostre pagine social.

Durante il lockdown abbiamo cercato di essere ancora più vicini ai nostri lettori, offrendo contenuti speciali, letture gratuite e live streaming con autori di primo piano". (ANSA).