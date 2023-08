JLo lascia Capri, diretta in Costiera Amalfitana

Dopo il live show che ha suggellato la sua presenza all'interno della taverna Anema e Core di Capri, Jennifer Lopez, a bordo un bolide del mare, il Pershing 43, con al timone Danilo Palumbo, ha lasciato, con il suo seguito, l'isola azzurra, per fare rotta verso la Costiera Amalfitana.

L'arrivo di JLo ieri, nel tardo pomeriggio, aveva messo a soqquadro l'isola con una folla di fan che l'hanno inseguita per via Camerelle la strada dello shopping griffato, mentre la Lopez cercava di guadagnare l'entrata nel Grand Hotel Quisisana dove ha soggiornato una notte, insieme allo staff di collaboratori e al manager e vocalist Steve Mckey.

Jennifer Lopez ha fatto poi tappa al ristorante Aurora per la cena e per salutare i proprietari amici Mia e Franco e poi ha continuato la lunga notte all'Anema e Core dove i frequentatori della taverna hanno avuto la sorpresa di trovarsi a cantare e ballare insieme alla star americana, accompagnati dalla musica della band e dalla voce in coro di Gianluigi Lembo, patron del locale.

