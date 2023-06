Jennifer Lawrence fidanzata in affitto, risate e nudità

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Umorismo, un po' di romanticismo e scene di nudo, le prime di Jennifer Lawrence che ha confessato con sincerità in un'intervista a People: "Ho fatto un respiro profondo e poi mi sono spogliata". Questa la formula di minima di Fidanzata in affitto di Gene Stupnitsky, prodotto da Sony Pictures e in sala dal 21 giugno distribuito da Eagle Pictures.

Nel film Jennifer Lawrence è Maddie, una trentaduenne tanto dinamica quanto inconcludente e dispersiva, incapace di trovare un lavoro o una relazione fissa. Ora, a corto di soldi e a rischio di perdere anche la casa ereditata dalla madre, la ragazza si trova costretta a rispondere a un singolare annuncio (tra l'altro davvero uscito su un giornale degli States). Ovvero l'offerta di una ricca coppia che la ingaggia per uscire col figlio diciannovenne Percy (Andrew Barth Feldman) e iniziarlo anche al sesso prima della sua partenza per il college. Fin qui tutto normale, se non per il fatto che il ragazzo, benché impacciato, ha tra le sue qualità, per fare solo un esempio, quella di aggrapparsi al cofano di un'auto in corsa e di suonare e cantare al piano divinamente.

"Maddie - dice l'attrice - è una donna vivace, di buon cuore, amante del divertimento, audace e divertente, ma è anche disperata. Deve a tutti i costi salvare la casa di sua madre, ma, nel frattempo, le tasse continuano a salire e sta diventando sempre più difficile per la gente del posto mantenere salari di sussistenza". "I set comici devono essere in continua evoluzione - spiega invece Stupnitsky, già sceneggiatore e regista di The Office -.

Perché tutto funzioni devi sapere ogni cosa del personaggio protagonista. Maddie, ad esempio, inizialmente è piuttosto egoista, immatura e arrabbiata, ma alla fine trova un certo equilibrio e una pace in sé stessa e pian piano inizia a conoscersi. Fidanzata in affitto è in fondo anche una storia di coming-of-age per entrambi".