Dopo Cannes verso Venezia, da Garrone a Lanthimos prime voci

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Archiviato Cannes 2023, si guarda alla Mostra del cinema di Venezia che quest'anno celebra un compleanno tondo, 80/a edizione, con l'obiettivo - attraverso il cartellone che sarà presentato il 25 luglio - di presentare il meglio del cinema mondiale disponibile al Lido di Venezia dal 30 agosto al 7 settembre. La selezione è work in progress, anche se qualche ipotesi comincia a circolare.

Le voci danno in ballo un opening al ritmo di rock 'n roll con Sofia Coppola e il suo nuovo film Priscilla, basato sul memoir Elvis and Me. O anche Poor Things del regista greco Yorgos Lanthimos con Emma Stone, Marc Ruffalo e Willem Dafoe, adattamento cinematografico del romanzo del 1992 Vita e misteri della prima donna medico d'Inghilterra scritto da Alasdair Gray.

Con Challangers, ambientato nel mondo del tennis, dovrebbe tornare a Venezia dopo Bones and All, Luca Guadagnino con Zendaya in un film con Josh O' Connor e Mike Faist di produzione totalmente americana. Altri titoli dati per sicuri sono il nuovo film di Matteo Garrone Io Capitano, il viaggio di due giovani (Seydou Sarr e Moustapha Fall) che lasciano Dakar per raggiungere la Fortezza Europa, attraverso le insidie del deserto, i pericoli del mare e le ambiguità dell'essere umano.

Altro titolo è Finalmente l'alba di Saverio Costanzo, in cui Lily James interpreta una star di Hollywood degli anni '50 a Cinecittà. E Another End, il nuovo film di Piero Messina, un dramma fantascientifico con Gael García Bernal, Renate Reinsve e Bérénice Bejo.

Disponibile per la selezione, magari fuori concorso sarebbe Assassinio a Venezia, nuova indagine dell'Hercule Poirot di Agatha Christie diretto e interpretato da Kenneth Branagh; Ferrari di Michael Mann con Adam Driver e Penelope Cruz e il biblico The Book of Clarence di Jeymes Samuel, con Omar Sy, LaKeith Stanfield e Benedict Cumberbatch.

Assente da Cannes, Netflix punta al Lido, anche in chiave Oscar: ad esempio potrebbe lanciare il film biografico su Leonard Bernstein, Maestro, diretto e interpretato da Bradley Cooper e quello sulla nuotatrice Diana Nyad con Jodie Foster e Annette Bening, diretto da Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin. (ANSA).