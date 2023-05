Alice Rohrwacher, il cinema è libertà di sguardo

(ANSA) - CANNES, 26 MAG - "Il mondo dell'al di qua e quello dell'al di là, il sopra e il sotto, e poi il mistero dell'invisibile e il rapporto con l'universale": Alice Rohrwacher parla de La Chimera, il film in concorso a Cannes, un festival che la stima e l'accoglie dal primo film Corpo Celeste alla Quinzaine nel 2011 e poi nei successivi Le Meraviglie e Lazzaro Felice entrambi in concorso e premiati, il primo con il Grand Prix e il secondo con la sceneggiatura. Le aspettative sono alte, per la talentuosa regista 41enne per cui stravede il delegato generale del festival Thierry Fremaux e lo stesso Paolo Del Brocco ad di Rai Cinema, tra i produttori con lo storico Carlo Cresto-Dina di tempesta, non esita a sbilanciarsi: "tra i due centravanti Bellocchio e Moretti, Alice Rohrwacher è il nostro centravanti che fa gol".

In questa storia anni '80 di tombaroli di reperti etruschi al servizio di ricettatori (una perfida Alba Rohrwacher) che a loro volta piazzano all'asta ai grandi musei pubblici i loro magnifici cocci, il protagonista è Arthur (Josh O'Connor, il principe Carlo di The Crown) archeologo che li aiuta senza interessi economici, un romantico che soffre per amore di Beniamina che non c'è più fingendo di cercarla per la mamma svampita aristocratica decaduta Flora (Isabella Rossellini).

"Il cinema è libertà. Volevo fare - racconta la regista - un film libero da tutte queste catene della narrazione dettate dalle piattaforme e che ormai hanno contagiato tutti". Essere di nuovo a Cannes, peraltro nell'anno in cui ha sfiorato l'Oscar con il corto Le Pupille presentato qui al festival nel 2022, la emoziona: "Sono momenti di sano panico, sono onorata di essere qui con maestri come Ken Loach, Aki Kaurismaki, Marco Bellocchio, è incredibile già solo essere stata invitata insieme a registi che hanno alimentato la libertà di sguardo e continuano a farlo".

Il film, che è anche coprodotto dai francesi di Ad Vitam Production e dagli svizzeri di Amka Films, uscirà in autunno con 01. (ANSA).