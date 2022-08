Riccardo Scamarcio per l'Ombra di Caravaggio

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Arriverà al cinema il 3 novembre, distribuito da 01, "L'ombra di Caravaggio" di Michele Placido, con Riccardo Scamarcio nei panni del tormentato artista, raccontato nelle sue profonde contraddizioni. Nel cast internazionale anche Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti, Tedua, Vinicio Marchioni e Lolita Chammah, ai quali si aggiungono, fra gli altri, Alessandro Haber, Moni Ovadia, Brenno Placido, Maurizio Donadoni, Lorenzo Lavia, Gianfranco Gallo.

Il film (producono Goldenart Production con Rai Cinema) del quale ha appena debuttato il trailer ufficiale, esplora la personalità del pittore, "ribelle e inquieto, devoto e scandaloso, indipendente e trasgressivo - si spiega in una nota - il Caravaggio che Placido mette in scena è un artista maledetto dal talento assoluto, ma soprattutto una rockstar ante litteram, un rebel without a cause costretto ad affrontare gli inquietanti risvolti di una vita spericolata, con le sue donne e i suoi demoni, in cui genio e sregolatezza convivono per regalarci un personaggio fuori dal tempo e un'icona affascinante e universale". (ANSA).