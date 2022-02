Agalma, film sul Mann, parte in sala dalla Campania

(ANSA) - NAPOLI, 08 FEB - In viaggio nei festival e negli Istituti di cultura italiani nel mondo, esce al cinema in Campania "Agalma- vita al Museo Archeologico Nazionale di Napoli" di Doriana Monaco con le voci di Sonia Bergamasco e Fabrizio Gifuni. Già passato a Le Giornate degli Autori di Venezia 77, lo scorso anno è stato visto tra l'altro all'Italian film festival Minneapolis, al San Diego Film Festival , ItalyOnStage Atene, PriMed - Festival de la Méditerranée en images (Marsiglia), presentato a Parigi, Rio de Janeiro, Tirana. "Agalma" racconta la 'vita segreta' del grande edificio borbonico che ospita il Museo, custode dei tesori di Pompei ed Ercolano, della Magna Grecia e di molto altro: un vortice di attività offre nuovo respiro a statue, affreschi, mosaici e oggetti della vita quotidiana. Questo accade mentre giungono visitatori da ogni parte del mondo, popolando le sale sotto l'occhio apparentemente impassibile delle opere, che sono a propria volta protagoniste e spettatrici del grande lavorio umano. Tutto fa emergere il Museo come un organismo produttivo, che rivela la sua natura di cantiere materiale e intellettuale. Monaco, beneventana classe 1989 proviene da FILMaP - l' Atelier del cinema del reale in Ponticelli diretto da Leonardo Di Costanzo.

Il film è distribuito da Parallelo 41 con il contributo del Piano Cinema Regione Campania ed inizia così il suo percorso nelle sale dopo il non facile periodo dovuto alla pandemia con l'obiettivo di altre uscite nazionali: sarà intanto in programma dal 10 al 13 febbraio al Vittoria di Napoli ( ore 16), dal 14 al 16 febbraio ( ore 18) al Teatro Ricciardi di Capua (CE), dal 17 al 20 e dal 23 al 27 febbraio al Multicinema Duel di Caserta. Giovedì 10, alla prima proiezione napoletana, interverranno la regista e il direttore del Mann, Paolo Giulierini. L'ingresso al cinema Vittoria fino a domenica sarà scontato (5 euro) per tutti gli abbonati del Mann e per i possessori di un biglietto del Museo. Prodotto da Antonella Di Nocera (Parallelo 41 Produzioni) e Lorenzo Cioffi (Ladoc) con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, l'opera è realizzata con il contributo di Regione Campania e la collaborazione di Film Commission Regione Campania. (ANSA).