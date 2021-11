Liam Neeson, col suo camion, è L'uomo dei ghiacci

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Tonnellate di acciaio e gomma sopra una sottile lastra di ghiaccio volubile ad ogni minimo cambiamento di temperatura, questo quello che accade a quei coraggiosi camionisti che trasportano carichi spesso pesanti nell'estremo nord del Canada. Liam Neeson è uno di questi, protagonista assoluto de L'UOMO DEI GHIACCI - THE ICE ROAD di Jonathan Hensleigh in sala con BIM dal 2 dicembre.

Ma, va detto, che in questo action thriller pieno di adrenalina e vilain che non muoiono mai, ad esser crudele non è certo solo la natura ma, come quasi sempre capita, uomini motivati da potere e denaro.

Neeson nel film è Mike Maccann, autista di camion esperto di guida sul ghiaccio che, insieme a un fratello problematico (Marcus Thomas), si ritrova alle prese con una missione di salvataggio impossibile.

Insieme a Liam Neeson, ormai specializzato nei ruoli di un uomo dallo sguardo buono, ma con la tenacia di un mastino, troviamo Laurence Fishburne, noto per il ruolo di Morpheus nei primi tre film della saga di Matrix, Ray McKinnon (Le Mans '66 - La Grande Sfida), Marcus Thomas (The Forger - Il Falsario), Benjamin Walker (La Leggenda del Cacciatore di Vampiri) e Amber Midthunder (Hell Or High Water).

GUARDA LA CLIP IN ESCLUSIVA:



"Per quanto riguarda la preparazione per questo film - dice l'attore irlandese sessantanovenne Liam Neeson- , ho visto solo un paio di Ice Road Truckers, reality show dedicati al l'argomento, e ho parlato con alcuni camionisti. Un ragazzo in particolare mi ha portato sulle strade di Winnipeg e mi ha fatto capire cosa sia davvero un camion. Mentre guidava sono rimasto colpito dalle dimensioni di questi mezzi e dalla loro estrema sensibilità quando si cambia di marcia, quando si frena... Sono dei veri mostri e bisogna essere un po' acrobati per guidare questi mezzi. Sapevo comunque molto poco di camion ed ero come in soggezione di fronte a questi bestioni".

Negli Stati Uniti L'UOMO DEI GHIACCI - THE ICE ROAD è stato distribuito su Netflix a partire dal 25 giugno 2021, che ha acquistato poi i diritti di distribuzione per 18 milioni di dollari. (ANSA).