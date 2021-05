Ischia Global premia il polpo da Oscar

E' stato assegnato a 'My Octopus teacher' il Social Cinema Award della 19esima edizione dell'Ischia Global Film & Music Festival (18-25 luglio) , quest'anno dedicato al mare e all' ambiente. Il documentario vincitore del Premio Oscar (titolo italiano 'Il mio amico in fondo al mare', Netflix) di Pippa Ehrlich, James Reed e Craig Foster, che narra l'incredibile amicizia tra un fotografo subacqueo e un polpo, sarà premiato dal regista americano Fisher Stevens. Già nell'albo d'oro del Social Cinema Forum ischitano con la Fondazione Leonardo di Caprio per l'impegno ambientalista, Fisher Stevens (una statuetta all'attivo per "The Cove - La baia dove muoiono i delfini), quest'anno è anche il coordinatore dello Special Contest di Ischia Global al quale si sono sin ora iscritte oltre milleduecento opere da 90 paesi.

Ischia Global 2021 rilancia inoltre la partnership con "Marevivo" la storica associazione fondata e presieduta da Rosalba Giugni, con un programma di incontri e una rassegna di film su temi legati al mare. Saranno proposte anche opere che hanno fatto discutere, come il recente documentario-inchiesta 'Seaspiracy' di Ali Tabrizi (Netflix), sui lati oscuri della pesca intensiva.

''Dopo i tradizionali focus sulle varie cinematografie del mondo per questa speciale edizione della rinascita, in un' Ischia 'Covid free' e sempre più attenta alla sostenibilità, abbiamo scelto di mettere il mare al centro del Social Forum.

Lo faremo come al solito con un respiro globale, partendo dal nostro Mediterraneo, per testimoniare l'impegno del mondo dello spettacolo internazionale a favore dell' ambiente, confrontandoci anche sulle opportunità che dovremo cogliere uscendo dalla crisi pandemica', spiega Pascal Vicedomini, fondatore dell'evento.

Presidentessa 2021 l' attrice americana Gina Gershon, (musa di Woody Allen in Rifkin's Festival) che sarà affiancata da Piero Chiambretti, il Global Festival è realizzato con l'Accademia Internazionale Arte Ischia ed il sostegno della DG Cinema e Audiovisivi del MiC e della Regione Campania, presidenti onorari sono i produttori Trudie Styler e Tony Renis. L'organizzazione del festival 'in presenza' si avvarrà della supervisione della Croce Rossa Italiana. (ANSA).