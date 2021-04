Per Academy Awards audience a picco, 58% in meno rispetto al 2020

(ANSA) - NEW YORK, 26 APR - Audience a picco per gli Academy Awards: la notte delle stelle di ieri ha registrato un meno 58% rispetto ai dati dell'anno scorso. Secondo le rilevazioni Nielsen riportate da Variety, 9.85 milioni di spettatori si sono sintonizzati sulla Abc per la diretta dei premi, 13,75 milioni in meno del 2020. Il flop della notte degli Oscar e' in linea con quello di altri premi, dai Grammy ai Golden Globes, andati in onda nell'anno della pandemia. I Grammy in particolare avevano perso il 55% degli spettatori rispetto all'edizione dell'anno scorso. (ANSA).