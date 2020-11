Efa, poker di candidature per Martin Eden agli Oscar europei

MARTIN EDEN di Pietro Marcello fa poker alle candidature per gli European Film Awards 2020, correndo in ben quattro categorie: miglior film europeo, regista, attore (LUCA MARINELLI) e sceneggiatura (PIETRO MARCELLO & MAURIZIO BRAUCCI).

E per l'Italia non finisce qui. Sono andati infatti in nomination: ELIO GERMANO, miglior attore per Volevo Nascondermi, e FABIO & DAMIANO D'INNOCENZO per la sceneggiatura di Favolacce.

Lo ha annunciato l'European Film Academy in un evento virtuale in collaborazione con il Festival del Cinema Europeo di Siviglia. Le nomination per la 33/a edizione degli European Film Awards saranno votate ora dagli oltre 3.800 membri dell'EFA. I vincitori saranno, infine, annunciati in una serie di serate evento virtuali in live streaming dall'8 al 12 dicembre.