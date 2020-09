Al Toronto Film Festival vince Nomadland

Dopo aver vinto il Leone d'oro della 77/a Mostra del Cinema di Venezia, Nomadland di Chloé Zhao, con Frances McDormand nel ruolo di Fern, che da nomade moderna si costruisce una vita diversa in una società in crisi, conquista anche la 45/a edizione del Toronto International Film festival, che assegna i suoi riconoscimenti ufficiali basandosi sulle votazioni del pubblico. A dominare quest'anno (sia per i film di fiction che per i documentari) sono opere firmate da cineaste.

Nomadland di Chloé Zhao (ora sempre più lanciato nella corsa agli Oscar) vince il premio principale, il People's Choice Award. Al secondo posto si è classificato un altro titolo passato anche al Lido (fuori concorso), One Night in Miami... debutto alla regia di Regina King e al terzo la storia di formazione Beans di Tracey Deer.

Il riconoscimento per il miglior documentario va a Inconvenient Indian di Michelle Latimer. Mentre il TIFF 2020 People's Choice riservato a un film della sezione Midnight Madness è vinto da Shadow in the Cloud di Roseanne Liang.

Fra gli altri riconoscimenti, il Shawn Mendes Foundation Changemaker Award viene assegnato al corto Black Bodies di Kelly Fyffe-Marshall.