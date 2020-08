Venezia, il nuovo Almodovar e Regina King fuori concorso

(ANSA) - VENEZIA, 03 AGO - Il nuovo film di Pedro Almodóvar, "The Human Voice" tratto da Jean Cocteau e interpretato da Tilda Swinton e l'hollywoodiano "One Night in Miami" del premio Oscar Regina King, recente acquisizione di Amazon, si aggiungono fuori concorso al programma della 77/ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica diretta da Alberto Barbera, in programma dal 2 al 12 settembre 2020 al Lido di Venezia.

"E' uno straordinario piacere e un grande onore - annuncia Barbera - accogliere nuovamente Pedro Almodóvar a Venezia, un anno dopo avergli assegnato il Leone d'Oro alla Carriera, con il suo nuovo film interpretato da Tilda Swinton, il Leone d'Oro alla carriera di quest'anno. E' una circostanza eccezionale, in un anno fuori dell'ordinario: il modo più bello per celebrare insieme il desidero di tornare al cinema in compagnia di uno dei più grandi registi contemporanei". (ANSA).