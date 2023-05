Il 4 giugno torna la Domenica al museo, ingresso gratis

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Il 4 giugno si rinnova l'appuntamento con #domenicalmuseo, l'iniziativa del ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali.

Le visite - ricorda il Mic in una nota - si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. A maggio l'affluenza registrata è stata di 300.920 persone.

Per informazioni e per consultare l'elenco completo: https://cultura.gov.it/domenicalmuseo (ANSA).