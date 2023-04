Prospettive, l'arte contemporanea nelle Langhe e nel Roero

(ANSA) - TORINO, 24 APR - Sono state inaugurate le nuove opere d'arte contemporanea di Liam Gillick e Hito Steyerl sui muri esterni della bottega-incontro del paese di Roddino e la scultura appositamente realizzata da Jean-Marie Appriou per il belvedere di Neviglie, un nuovo spazio pubblico che sorge sull'area dell'acquedotto. Sono l'esito del progetto "Prospettive / Perspectives", realizzato dall'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, che ha sede a Torino e a Guarene (Cuneo) e da oltre venticinque anni opera a favore dell'arte e della cultura contemporanea e con Villa Arson, istituzione amministrativa pubblica del ministero della Cultura francese dedicata alla creazione contemporanea.

Obiettivo del progetto è promuovere la tutela e la fruizione consapevole del territorio attraverso l'arte contemporanea nel rispetto del paesaggio, della biodiversità, dell'ambiente nel suo complesso e della cultura. Il fatto che il territorio di Langhe-Roero e Monferrato sia stato inserito nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità Unesco è un incentivo a preservare e valorizzare il territorio.

L'arte contemporanea e le opere degli artisti sono il tassello finale di un lungo percorso che Prospettive/Perspectives ha disseminato nei territori fra Piemonte e Costa Azzurra. Per raggiungere questo obiettivo il curatore internazionale Tom Eccles, direttore del Center for Curatorial Studies del Bard college negli Stati Uniti ed ex direttore del Public art fund di New York ha selezionato gli artisti che sono intervenuti con opere site-specific nei due piccoli borghi in provincia di Cuneo. (ANSA).