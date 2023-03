Seed, il festival di architettura tra natura e spiritualità

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Architetti, ingegneri e urbanisti, insieme ad artisti, scienziati, filosofi, psicologi, economisti: tutti uniti per la "rigenerazione umana", oltre che urbana.

L'Umbria, cuore verde d'Italia, ospita sette giorni di riflessioni dedicate al futuro del design e dell'architettura, e soprattutto dell'ambiente. Dal 24 al 30 aprile, a Perugia e Assisi, si apre la prima edizione del "Festival Seed", una settimana dedicata alla cultura del progetto in un dialogo interdisciplinare che coinvolge natura e spiritualità. E alla riflessione sull' habitat per un domani in cui scienza, filosofia e arte dialogano tra loro. Grazie alle scienze umanistiche si accenderanno i riflettori sull'ecologia umana, intesa come prospettiva di ricostruzione di un rapporto equilibrato tra uomo, spiritualità e il resto della natura. Con alcune alcune traiettorie che vanno dall'intelligenza delle piante al giardino agrivoltaico, dall'edilizia innovativa alla biologia cellulare. Ci saranno fisici (Fabio Truc), virologi (llaria Capua) in dialogo con i grandi nomi della progettazione: Renzo Piano Building Workshop, Benedetta Tagliabue, Kjetil Trædal Thorsen - Sn›hetta, Michele De Lucchi, Open Architecture, Carlo Ratti, Paola Viganò, Mario Cucinella, Joseph Grima, Bjarke Ingels Group, Patricia Viel, e Mvrdv.

Organizzato dalla Fondazione Guglielmo Giordano e promosso dall'Istituto Nazionale di Architettura e dalla Fondazione IN/ARCH Umbra per l'Architettura, con il sostegno della Regione Umbria, della Provincia di Perugia, della Fondazione Perugia, del Comune di Perugia e del Comune di Assisi, Seed è tra i progetti vincitori della seconda edizione del Festival Architettura, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Cinque gli ambiti tematici dell'appuntamento di Perugia (24-28 aprile): architettura, urbanistica, design, territorio e vita del pianeta. Per la due giorni ad Assisi (29-30 aprile) il focus è il senso del sacro in architettura. Al centro della discussione pubblica la narrazione della spiritualità e dei suoi luoghi agli albori del terzo millennio. (ANSA).