Al Fai Memoriale Brion, ultimo capolavoro di Carlo Scarpa

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Due anelli intrecciati, simbolo di amore coniugale, che segnano l'ingresso in una architettura poetica e multisensoriale, dominata dalla materia ma anche dalla luce e dall'acqua. Uno spazio sacro di meditazione nella campagna trevigiana, pensato per accogliere ogni uomo e ogni religione. Sarà visitabile liberamente dall'8 luglio uno dei capolavori dell'architettura novecentesca, il Memoriale Brion a San Vito di Altivole (Tv), ultima opera concepita da Carlo Scarpa che ora viene donata dalla famiglia Brion al Fai - Fondo per l'Ambiente Italiano. Il monumento, che diventa il 70esimo bene del Fai, è stato donato per volontà di Ennio e Donatella Brion, la cui madre Onorina Brion Tomasin aveva commissionato all'architetto veneziano la realizzazione di un cimitero di famiglia in memoria del marito defunto, l'imprenditore Giuseppe Brion, fondatore e proprietario della Brionvega. Per il complesso funerario, inizia dunque un nuovo corso, con il Fai che si assume l'onore e l'onere della manutenzione, della gestione e della valorizzazione: un'iniziativa importante, presentata questa mattina al Maxxi di Roma, museo dove è conservato l'intero Archivio Carlo Scarpa, e quindi anche il patrimonio di 1583 elaborati grafici, disegni e quaderni che rappresentano l'intera opera in ogni dettaglio. "C'è una convergenza di obiettivi tra noi e il Fai: il Memoriale fonde forme e simboli di tutte le religioni, ed è una sintesi sublime della ricerca di Scarpa", afferma la presidente della Fondazione Maxxi Giovanna Melandri", "continueremo a valorizzare l'Archivio e il monumento". "Il Memoriale è simbolo dell'identità del territorio di Altivole, ed è un luogo dello spirito: lì c'è una vita sospesa che va goduta per capire il monumento", dice Marco Magnifico, presidente del Fai, lanciando l'idea di "istituire un appuntamento annuale con una messa da celebrare nel luogo ogni 28 novembre, giorno della morte di Scarpa". (ANSA).