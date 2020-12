Il turismo culturale e le città d'arte post covid

''Il turismo culturale post-covid nelle cittè d'arte'', questo il titolo della tavola rotonda organizzata dall'Associazione Civita con l'ANSA per fare il punto sul presente e progettare il futuro del turismo nelle città d'arte italiane segnate dalla pandemia. Appuntamento alle 11 di mercoledì 9 dicembre in streaming su Ansa.it per parlarne con Simonetta Giordani, Segretario Generale Associazione Civita, Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretario Mibact, Tommaso Sacchi, Assessore alla cultura, moda, design e relazioni internazionali Comune di Firenze, Bernabò Bocca, Presidente di Federalberghi. Modera Elisabetta Stefanelli, Caporedattrice Cultura Spettacoli e Turismo ANSA.