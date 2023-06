Damiano e Giorgia, l'amore è arrivato al capolinea

Il frontman dei Maneskin, la band italiana arrivata sul tetto del mondo, e l'influencer, scrittrice, "femminista guastafeste", attivista per i diritti delle donne che - come rivendica sul suo profilo Instagram - ha detto "vulva" in Parlamento. Una coppia da milioni di follower, un legame che durava da diversi anni e che ora si spezza. Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati da qualche giorno: ad uscire allo scoperto è stato il cantante, dopo la diffusione su TikTok di un video, immediatamente diventato virale, in cui bacia appassionatamente in discoteca un'altra ragazza. "Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video non era così che volevamo gestire questa situazione. Io e Giorgia ci siamo lasciati da qualche giorno, quindi non ci sono tradimenti di nessun tipo. Spero che questa cosa non infici l'immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento", ha scritto su Instagram David.

Soleri per ora tace, ma intanto ha smesso di seguire i componenti della band, mentre la notizia ha infiammato i social, con il moltiplicarsi di commenti critici nei confronti del cantante. Damiano, 24 anni, e Giorgia, 27, facevano coppia fissa almeno dal 2017, ma la loro relazione era diventata pubblica solo a inizio 2021, quando lui aveva condiviso su Instagram uno scato con la fidanzata: "Dopo quasi quattro anni, si può dire, no?". Giorgia l'aveva pubblicata a sua volta, ma avrebbe poi rotto il riserbo solo a maggio dello stesso anno, in occasione dell'Eurovision che avrebbe proiettato i Maneskin sulla vetta d'Europa. "Mi sto sentendo male, ora mi riprendo", aveva detto, in dialetto romanesco, filmando via Instagram la sua reazione al trionfo del gruppo. "Non ci sono parole per dire quanto io sia felice e fiera. Fisso lo schermo cercando di capire se è tutto vero o se è solo un sogno.

Sono i migliori, ora lo sa tutta Europa". Da allora i due non si sono più nascosti, difendendo sì la propria vita da coppia normale, con tanto di gattino adottato e ribattezzato Ziggy Stardust, ma anche esponendosi spesso pubblicamente per cause importanti, come la battaglia per rendere riconosciuti i problemi legati a malattie quali endometriosi e vulvodinia, con Giorgia in prima linea e Damiano complice pronto a sostenerla. Il dolore, insieme al disagio giovanile, all'anoressia, al suicidio sono stati anche i temi affrontati da Soleri nel libro di versi La Signorina Nessuno (Vallardi, 2022). Nel 2022, al ritorno dei Maneskin all'Ariston a un anno dal successo a Sanremo, Damiano si era commosso e aveva emozionato tutti con l'esibizione sulle note di Coraline, uno dei brani più intimi dell'album Teatro d'ira vol. I. "Grazie a tutti voi che avete compreso il significato e il peso di questa canzone della mia vita. Grazie ai miei compagni di portarla sul palco insieme a me. Grazie ad Amadeus, che mi ha dato l'occasione di portarla sul palco più importante d'Italia. E grazie a Giorgia, che me l'hai fatta scrivere e vivere", aveva spiegato l'artista il giorno dopo sui social. Damiano in giro per il mondo con i Maneskin - il tour europeo si è chiuso da un paio di settimane - e Giorgia sempre più impegnata anche nella moda, come firma di una collezione capsule di make up ispirata ai nomi di poetesse-muse ispiratrici. A dispetto delle voci su una possibile crisi, negli ultimi mesi la coppia ha pubblicato video e foto all'insegna dell'ironia e dell'amore. "Mai sentito così bene a essere un toy boy", aveva scherzato Damiano lo scorso 3 gennaio, giorno del 27/o compleanno dell'influencer, alludendo alla differenza d'età. Prima di partire per l'avventura di Pechino Express, conclusasi da poco su Sky, Giorgia aveva condiviso - tra le lacrime - il video di incoraggiamento del fidanzato. Qualche settimana fa, le ultime immagini che li ritraggono insieme.