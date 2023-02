Bafta, Niente di Nuovo vince come miglior film

Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale si rimette in gioco per gli Oscar avendo vinto come miglior film ai Bafta. Il film di Edward Berger sulle trincee della prima guerra mondiale ha conquistato in tutto sette statuette, piu' di ogni altra produzione rivale su un totale di 14 candidature: oltre al miglior film, quelle per il miglior regista, il miglior film non in inglese, la migliore sceneggiatura non originale, la cinematografia, la colonna sonora e gli effetti sonori. Austin Butler di Elvis e Cate Blanchett di Tar sono i migliori attori del 2022 secondo la giuria dei premi della British Academy. L'annuncio stasera a Londra. E' il quarto premio ai Bafta per Elvis, il primo per il film di Todd Field su una direttrice d'orchestra accusata di abusi sessuali