Grammy, Beyoncé guida nomination, una chance ai Maneskin

(ANSA) - NEW YORK, 15 NOV - Beyoncé spopola alle nomination per i Grammy 2023: la cantante, che con 28 statuette è già l'artista donna più premiata nella storia della Recording Academy, ha ottenuto nove nomination, una di più di Kendrick Lamar e davanti ad Adele e Brandi Carlile alla pari con sette.

Una buona notizia per i Maneskin: Victoria, Damiano, Thomas e Ethan sono entrati in gara nella categoria 'miglior nuovo artista'.

E' la prima volta che la band italiana, il cui nuovo album 'RUSH!' uscira' in gennaio pochi giorni prima della cerimonia dei premi (il 5 febbraio dalla Crypto.com Arena di Los angeles) conquista una candidatura pur essendo stata coinvolta l'anno scorso per presentare le nomination.

Quattro artisti sono usciti dagli annunci di oggi con sei candidature a testa: Future, Harry Styles, Mary J. Blige, DJ Khaled e il producer e cantautore The-Dream. La diretta sul sito e sui profili social della Recording Academy ha offerto nel complesso poche sorprese con Beyoncé, Adele, Styles, Lamar e Lizzo nella cinquina candidata nelle tre categorie piu' importanti - disco, album e canzone dell'anno - in cui hanno fatto meglio del previsto Mary J. Blige e Abba con due nomination su tre. Per la Blige era la prima volta in 16 anni.

Le nove nomination - otto per l'album 'Renaissance' e una per la canzone 'Be Alive' dal film 'King Richard-Una famiglia Vincente') mettono Beyonce' alla pari con il marito Jay-Z per l'onore di artista piu' candidato nella storia dei premi: ben 88 volte. Il derby con Adele per album dell'anno e' un replay del 2017 nella stessa categoria quando '25' della britannica sconfisse 'Lemonade' di 'Queen Bey'. Beyonce' non ha mai vinto per l'album dell'anno, Adele ne ha due alle spalle: aprendo la strada a '30' che potrebbe essere il terzo della serie.

I Maneskin hanno di fronte un gruppo agguerrito di rivali: sono candidati come nuovi artisti dell'anno Anitta, Omar Apollo, Latto, Muni Long, Wet Leg e i meno prevedibili Domi & JD Beck, Samara Joy, Molly Tuttle e Tobe Nwigwe.

Due candidature hanno fatto discutere: Dave Chappelle e Louis CK, hanno ricevuto nomination per l'album comico dell'anno a dispetto delle controversie di cui sono stati recentemente investiti, il primo per battute di sapore antisemita e anti-trans, l'altro per accuse di molestie sessuali che nel 2017 avevano travolto la sua carriera salvo poi tornare in pista alla grande a dispetto di quanti lo avevano messo all'indice per il suo comportamento. (ANSA).