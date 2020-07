Maradona minaccia di causa Sorrentino e Netflix

(ANSA) - NEW YORK, 13 LUG - Diego Armando Maradona sta esplorando un'azione legale contro il regista Paolo Sorrentino e Netflix per il prossimo film del regista per il canale in streaming "E' stata la Mano di Dio". Secondo l'avvocato del calciatore, Matias Morla, Sorrentino e Netflix avrebbero usato l'immagine del calciatore senza che l'interessato avesse mai dato il permesso di farlo. Morla si e' rivolto a Twitter per minacciare una causa per uso senza permesso di un marchio registrato. Il titolo del film e' un riferimento alla frase che l'ex campione argentino usò per descrivere il suo goal contro l'Inghilterra nella Coppa del Mondo del 1986.

Annunciando il film la scorsa settimana Netflix aveva categoricamente negato che sara' un film di sport e men che meno un film su Maradona. Prodotto da The Apartment e distribuito da Netflix, l'ultima fatica del regista di "La Grande Bellezza" e' un ritorno alla Napoli della sua giovinezza negli anni Ottanta.

Il problema, secondo il sito Deadline che da' notizia della possibile causa, e' che Napoli, calcio e Maradona sono intrinsecamente legati.

Il calciatore era la star della squadra partenopea negli anni Ottanta e resta tuttora una icona per la città. Lo stesso Sorrentino è un accanito tifoso del Napoli e Maradona compare, anche se solo per un attimo, nel suo "La giovinezza". L'entourage di Maradona e' d'altra parte, particolarmente litigioso: in passato ha fatto causa a Dolce e Gabbana, il video-game Pro Evolution Soccer e a un certo punto minacciato di azione legale le stesse figlie del campione. (ANSA).