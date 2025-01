A piedi nel traforo del Bianco, migrante bloccato e rilasciato

Voleva raggiungere la Francia da Courmayeur (Aosta) percorrendo a piedi il traforo del Monte Bianco, galleria stradale di oltre 11 chilometri. L'uomo, un venticinquenne pachistano arrivato dal Piemonte e in regola con il permesso di soggiorno, è stato bloccato.

I fatti sono avvenuti ieri sera. Verso le 19.30 il giovane è stato notato all'ingresso della galleria. Il traffico, in entrambi i sensi di marcia, è stato subito sospeso dal gestore del traforo, il Geie Tmb. La polizia stradale lo ha quindi raggiunto e portato all'esterno.

Il venticinquenne ha dato in escandescenze ed è stato necessario anche l'intervento dell'ambulanza. Identificato, è quindi stato rilasciato e la sua posizione sarà al vaglio dell'autorità giudiziaria. Il traffico nella galleria è ripreso dopo alcuni minuti.



