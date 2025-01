Migranti in Albania, tutte respinte le richieste d'asilo

Sono state tutte respinte, ad eccezione di una, le richieste di asilo dei 43 migranti portati in Albania. I richiedenti protezione internazionale sono stati ascoltati ieri dalla commissione asilo. Ora gli stranieri hanno 7 giorni di tempo per fare ricorso contro il rigetto della domanda. Attese per domani, invece, le decisioni sulla convalida dei trattenimenti.

"Come ci aspettavamo - fa sapere il Tavolo asilo e immigrazione - gli esiti delle richieste d'asilo sono state tutte negative perché ritenute 'manifestamente infondate'. Solo una persona non ha ricevuto il diniego, e sarà ascoltata in procedura ordinaria, poiché è stata riscontrata una vulnerabilità medica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA