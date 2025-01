De Lucia, Stato in ritardo su dialogo mafia in deep web

"Oggi le organizzazione criminali dialogano fra di loro con gli strumenti della rete. Quindi social, piattaforme criptate e telefonini criptati. Questo modo cambia anche il modo di decidere: se prima le decisioni transitavano attraverso la cupola, attraverso il vertice, oggi queste decisioni vengono prese in maniera più rapida e con strumenti rispetto alle quali lo Stato è in ritardo". Così il procuratore capo di Palermo, Maurizio de Lucia, parlando nel corso della 19esima edizione del progetto educativo antimafia, promosso dal centro studi Pio La Torre dal titolo "Lo Stato può battere la mafia".

"Molte delle transazioni - aggiunge il magistrato - inerenti al traffico di stupefacenti avvengono nel deep web, dove si tratta il traffico degli stupefacenti, delle armi, dei bambini.

Con strumenti che trent'anni fa neanche pensavamo che potessero esistere. Quindi serve uno straordinario aggiornamento per sconfiggere le mafie che stanno rapidissimamente imparando a cambiare in questo modo. I nostri poliziotti del domani avranno come strumento non tanto la pistola ma l'uso degli strumenti di tecnologie informatiche".



