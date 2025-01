Mare mosso, aliscafi a singhiozzo da Napoli per Ischia e Procida

Per il peggioramento delle condizioni meteorologiche sono stati sospesi alcuni collegamenti programmati per Ischia e Procida ed operati con i mezzi veloci.

I venti da sud ovest hanno reso nelle ultime ore il mare molto mosso così che risultano cancellate le prossime corse previste dal Molo Beverello per Casamicciola e per l'isola di Procida.

In mattinata invece erano stati soppressi alcuni collegamenti programmati dal porto ischitano di Forio per il Molo Beverello.

Al momento non risultano altre cancellazioni.

Nessun problema invece per le navi traghetto i cui collegamenti risultano attualmente confermati; si consiglia comunque di consultare siti e call center delle compagnie di navigazione prima di mettersi in viaggio.



