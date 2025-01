Gherardo Colombo alla protesta delle toghe a Milano

"Quello che sta succedendo è molto dannoso per i cittadini e per l'organizzazione dello Stato.

Credo sia necessario richiamare l'attenzione perché secondo me è molto grave". Sono le parole dell'ex pm di Mani Pulite Gherardo Colombo, presente stamani al sit-in delle toghe milanesi per protestare contro la riforma costituzionale della giustizia che prevede la separazione delle carriere.

Tanti giudici e pm milanesi e alcuni procuratori della sede del distretto della corte d'appello si sono schierati compatti davanti sulla scalinata davanti all'ingresso principale di Palazzo di giustizia con addosso la toga, una coccarda tricolore e una copia della Costituzione e hanno srotolato due striscioni che riportano frasi di Pietro Calamandrei.



