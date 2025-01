Cade dal balcone e fa scoprire giro prostituzione nel Varesotto

Cade dal balcone di una camera d'albergo e svela un giro di prostituzione e droga. E' accaduto ieri a Gallarate (Varese).

Un uomo è andato da un affittacamere per consumare un rapporto sessuale a pagamento dopo aver assunto degli stupefacenti. Lo stato di alterazione dovuto al consumo di droga ha però fatto perdere l'equilibrio all'uomo poi caduto accidentalmente da un balcone della struttura ricettiva. Gli uomini del commissariato cittadino di Polizia di Stato lo hanno trovato confuso e ferito per strada.

Gli agenti hanno effettuato un controllo scoprendo che l'affittacamere ospitava con giro di prostituzione e droga. Oggi è arrivato il provvedimento del Questore di Varese che ha sospeso la licenza all'attività per 20 giorni.



