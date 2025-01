Migranti, la Ocean Viking a Genova con 45 profughi a bordo

Ha attraccato a Genova poco dopo le 12 con 45 migranti a bordo la nave della ong Sos Mediterranée Ocean Viking. La nave ha salvato in acque libiche 85 migranti che si trovavano a bordo di un gommone. Prima di arrivare a Genova la nave ha effettuato una sosta nel porto Isola Bianca di Olbia per consentire il l'assistenza sanitaria e il ricovero di alcuni neonati e donne in gravidanza. La nave è poi ripartita per il porto genovese dove è attraccata poco dopo le 12.

La decisione di inviare a Genova la nave era stata contestata dalla ong che sui sui social scriveva: "Ci è stato assegnato il porto di Genova. Il tempo di navigazione è di quattro giorni. La consuetudine ormai consolidata di assegnare alla OceanViking porti di sbarco sempre lontanissimi dalla zona delle operazioni ci ha fatto perdere, dal 2022, 171 giorni, spesi navigando da e per il porto assegnato, in cui avremmo potuto e dovuto essere dove dobbiamo essere, per soccorrere chi si trova in pericolo in mare".



