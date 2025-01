Un operaio muore in un incidente in un'azienda di Perugia

Incidente sul lavoro mortale nel pomeriggio di oggi all'Europoligrafico di Perugia, azienda che si occupa di imballaggi.

Non si conoscono al momento le cause e la dinamica dell'accaduto. Gli accertamenti sono ancora in corso.

Secondo quanto si è potuto apprendere, la vittima è un uomo, probabilmente un addetto alla manutenzione di un macchinario, che è morto sul posto.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il personale medico del 118, la polizia di Stato, i tecnici della Asl e i vigili del fuoco.



