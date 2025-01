Giovani connessi e più ansiosi,la fotografia al progetto 'Swipe'

Quasi la metà dei giovani rimane connesso oltre le sei ore al giorno, mentre la sessualità, sempre più ludica e instabile, è diventata una fonte di ansia per molti ragazzi. È quanto emerso da un primo sondaggio tra i ragazzi che hanno aderito al primo incontro del progetto "Swipe.

Scorrendo tra le generazioni", un'iniziativa promossa, a Trento, da Fondazione Caritro e Sideout Music.

A quanto riferito nel corso della parte introduttiva dal conduttore radiofonico Rudy Zerbi, sulla totalità dei giovani iscritti all'evento, il 42% rimane connesso oltre le sei ore. Si tratta di un dato interpretato con preoccupazione anche da alcuni ragazzi presenti nel pubblico, intervenuti per raccontare la propria esperienza di amore e odio nei confronti di social e delle nuove tecnologie informatiche.

In merito alla sfera affettiva, invece, è intervenuto lo psicologo e sessuologo, Livio Ricciardi, che ha parlato di un ambito particolarmente delicato per le giovani generazioni, dato che "la sessualità da questione riproduttive e talvolta ludica è diventata una questione ricreativa, creando spesso una forte ansia performativa tra i giovani". "Dobbiamo fare del nostro meglio per una nuova rivoluzione sessuale e di libertà", ha quindi aggiunto l'esperto a margine.



