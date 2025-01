"Chi l'ha visto?" torna su uomo scomparso da Azzano 20 anni fa

Esattamente 20 anni fa, il 20 gennaio del 2005, da Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, spariva Luigi Pittoni, all'epoca di 57 anni. A ricordare la sua storia oggi la trasmissione Rai "Chi l'ha visto?", che ogni giorno sui social, durante tutto l'anno, ripercorre le vicende delle persone nell'anniversario della loro scomparsa, per tenere viva la memoria di chi non è mai stato ritrovato.

La sua auto era stata segnalata di fronte ad un campo di sua proprietà, con dentro un biglietto allarmante. Ma di lui nessuna traccia. Al momento della scomparsa, ricorda ancora la trasmissione, l'uomo indossava un giubbotto in pile blu con intarsi in finta pelle, jeans e mocassini marroni. Alto un metro e 87, Pittoni ha gli occhi castani e i capelli brizzolati.





