Uccide il compagno, la Procura fa appello, 'torni in cella'

La Procura di Monza ha depositato appello al Tribunale del Riesame di Milano per annullare i domiciliari per Stella Boggio, 33 anni, arrestata con l'accusa di aver ucciso il fidanzato Marco Magagna, 39 anni, nella sua casa a Bovisio Masciago (Monza), la notte tra il 6 e il 7 gennaio scorsi, di cui oggi si sono svolti i funerali ad Arese, la cittadina milanese dove è cresciuto.

L'appello è stato presentato chiedendo la misura in carcere "non ritenendo sussistere l'eccesso colposo in legittima difesa", come confermato dal procuratore della Repubblica di Monza Claudio Gittardi.

Secondo le indagini, coordinate dal pm Alessio Rinaldi, sarebbe configurabile l'ipotesi di reato dell'omicidio volontario con del "dolo eventuale", ritenendo sporporzionata la reazione di Boggio, che ha colpito Magagna con una coltellata mortale al torace, rispetto all'aggressione a seguito di una lite che la donna ha raccontato di aver subito.



