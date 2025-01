Morta 13enne ferita in schianto, indagini su video auto sul web

E' morta Jennifer, la ragazzina di soli 13 anni che era rimasta ferita in maniera gravissima in un incidente stradale avvenuto prima dell'alba di venerdì scorso lungo la Provinciale 72 ad Abbadia Lariana (Lecco). La tredicenne, di Lecco, era stata ricoverata d'urgenza in Rianimazione all'ospedale del capoluogo dopo che la Bmw su cui viaggiava, con altri due giovani a bordo - uno di 22 anni alla guida e l'altro di 19 - era sfuggita al controllo, andando a schiantarsi contro un muretto a lato della provinciale.

Un'impatto devastante, che aveva provocato anche il ferimento, ma non grave, due due ragazzi, ricoverati e poi dimessi. Jennifer invece era stata trovata dai primi soccorritori in condizioni disperate.

L'incidente era avvenuto alle 5 del mattino e sono ora in corso indagini da parte delle forze dell'ordine per cercare di far luce principalmente su due aspetti: per quale ragione a quell'ora l'adolescente si trovasse in compagnia dei due maggiorenni, e per accertare eventuali responsabilità legate - oltre che alla dinamica dell'incidente - alla pubblicazione sui social di video che sarebbero relativi alle corse della stessa vettura nei giorni e delle notti fino all'incidente.



