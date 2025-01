Pisani a Torino, in visita a Questura e commissariato

Il capo della Polizia Vittorio Pisani è stato oggi in visita a Torino, prima in Questura e poi al commissariato Dora Vanchiglia contro cui, giovedì sera, alcuni manifestanti al corteo per Ramy indetto dal Collettivo universitario autonomo, avevano lanciato bombe carta e uova di vernice.

Pisani si è intrattenuto con il questore Paolo Sirna e con i dirigenti degli uffici della Questura, in commissariato ha incontrato il personale, esprimendo la sua solidarietà e l'apprezzamento per l'impegno e la professionalità nel lavoro.

Ieri Pisani ha firmato, sul sito della Polizia, una lettera aperta indirizzata a tutti poliziotti impegnati nelle recenti manifestazioni, sottolineando "la compostezza e l'equilibrio" delle condotte, "esempio concreto della nostra civiltà giuridica" e "la fermezza delle vostre azioni", che "garantisce la sicurezza pubblica della nostra collettività, assicurando costantemente la tenuta democratica delle Istituzioni".



