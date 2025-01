I casi di molestie delle docenti sugli alunni

Quanto avvenuto a Castellamare di Stabia non è purtroppo un caso isolato. Lo scorso luglio una insegnante britannica di 30 anni, Rebecca Joynes, che ha abusato di due suoi studenti e ha avuto un bambino con uno di loro, è stata condannata a sei anni e mezzo di carcere dalla Crown Court di Manchester. La donna, docente in una scuola secondaria della città inglese, aveva iniziato ad adescare i due ragazzi tramite messaggi sui social media per poi incontrarli al di fuori dell'istituto. Anche in Italia, seppure durante delle lezioni private, nell'ottobre del 2023 una insegnante di Prato è stata condannata in via definitiva a sei anni e sei mesi perché ha avuto un figlio con un allievo 15enne. Gli incontri avvenivano nell'appartamento della docente, dove il ragazzo andava per studiare inglese. Sposata e con un figlio di 10 anni la donna, operatrice sanitaria in una Rsa, era amica di famiglia del suo allievo.



Le violenze sessuali da parte di insegnanti nei confronti di alunni sono diventate un fenomeno preoccupante negli Stati Uniti. Tanti i casi arrivati alle cronache come quello di Debra Beasley Lafave, un'insegnante che avrebbe abusato di un ragazzo di 14anni in classe, nel suo appartamento e in auto, mentre il cugino di lui, 15 anni, era al volante. Lo studente avrebbe detto agli investigatori di aver fatto amicizia con la professoressa durante una gita scolastica.



Nel luglio del 2019 Brittany Zamora, all'epoca insegnante 28enne dell'Arizona, fu condannata a 20 anni di carcere per aver abusato di un suo alunno 13enne, anche in classe. Nell'aprile del 2006 Rachel Holt, 34 anni, insegnante del Delaware, fu accusata di stupro, vittima un ragazzo di 13 anni. Holt, che insegnava scienze alla Claymont Elementary School, avrebbe ammesso di avere avuto i rapporti con l'allievo nella propria abitazione.



Più recentemente, lo scorso giugno, in Perù sono stati scoperti abusi sessuali e stupri commessi su oltre 500 bambine e adolescenti indigene Awajun da parte di insegnanti delle scuole pubbliche della regione amazzonica di Condorcanqui, nella giungla del Perù settentrionale. La vicenda si fonda su 524 denunce raccolte negli ultimi 14 anni, tra il 2010 e i primi cinque mesi del 2024.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA