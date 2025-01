Curcio: 'Rivedremo le procedure, ma non è un cambio di idee'

Con la presidente del Consiglio e il governatore dell'Emilia-Romagna "abbiamo condiviso la necessità che questo passaggio consegne non comporti interruzione di nessuna delle attività in corso". Lo ha detto il nuovo commissario per la ricostruzione post alluvione, Fabrizio Curcio, nella conferenza stampa tenutasi a Bologna dopo il primo incontro con le istituzioni del territorio dalla sua nomina.

"L'idea che abbiamo avuto è di fare questo passaggio tenendo conto che la struttura per il momento resterà questa, per non creare un disallineamento con le procedure in corso", spiega Curcio.

Nelle prossime settimane, verranno riviste le procedure messe in campo in questo anno e mezzo per la ricostruzione: "Questa rivisitazione delle procedure non è un cambio di idee rispetto a quello che si faceva prima - assicura il successore di Francesco Paolo Figliuolo - Questo non mi appassiona per niente. Qualunque tipo di procedura, indipendentemente dalla nomina del commissario o meno, ha bisogno di una rivisitazione. Qui non si tratta di esprimere un giudizio su quanto fatto finora, ma di dire: mettiamo in fila la cose fatte finora, vediamo come possiamo migliorare, quali sono le criticità e come superarle".

"Abbiamo fatto un brainstorming molto operativo", in cui sono emersi "elementi di riflessione che saranno molto utili nelle prossime settimane" ha affermato Curcio.

"Oggi l'obiettivo era quello di incontrarci, sederci, fare l'elenco dei punti definendo anche un po' le priorità, mantenere la barra dritta", sottolinea Curcio. "Pensiamo di prenderci qualche settimana per vedere i processi, lavorare insieme alla struttura commissariale che ancora vige e ascoltare il territorio. Analisi delle ordinanze, vedere cosa hanno disposto, quanto le disposizioni siano poi state efficaci", spiega l'ex capo della Protezione civile.



