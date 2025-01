A Napoli infermiera del pronto soccorso schiaffeggiata da donna

Ancora un'aggressione, a Napoli, al personale sanitario. Ieri sera, all'ospedale San Paolo, una infermiera è stata schiaffeggiata da una donna.

Sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli ad intervenire al pronto soccorso per la segnalazione di un'aggressione. Poco prima una 57enne - verosimilmente per motivi legati al tempo di attesa - aveva colpito un'infermiera con uno schiaffo al volto. I militari hanno denunciato la 57enne incensurata. Per l'infermiera, addetta al pronto soccorso, nessuna lesione.



