Il fumo del falò del Pignarul Grant va a Sud, difficoltà

E' stato acceso questa sera il tradizionale Pignarûl Grant (grande falò) a Coia di Tarcento (Udine) e il Vecchio Venerando ha interpretato la direzione del fumo, vaticinando che "il 2025 sarà un anno di difficoltà economiche". Con una parziale rassicurazione: "Poteva andare peggio, ma bisogna essere previdenti". Una gran folla, come sempre, era presente all'evento, da sempre molto sentito e partecipato in Friuli; era presente anche il vice governatore del Fvg, Mario Anzil.

Il falò è stato dato alle fiamme pochi minuti dopo le 19 e il fumo che ne è scaturito si è mosso in direzione Sud. "Il 2025 non sarà un anno facile" ma "dobbiamo imparare a tenerci stretto quello che abbiamo e tenerlo da conto. Ci saranno ancora difficoltà economiche ma se stiamo attenti può andar anche bene: sta alle persone avere attenzione ed essere un po' previdenti", ha aggiunto il Vecchio Venerabile. Per il quale importante è "il rispetto".



