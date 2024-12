Scontro tra due auto a Viareggio, morte una donna e una bimba di 8 anni

Domenica drammatica sulle strade della Toscana dove tra Viareggio e l'Aretino, in tre incidenti, sono morte due persone, una donna e una bambina di 8 anni, mentre i feriti sono 33. L'incidente più grave ha visto lo scontro frontale tra due auto sulla variante Aurelia poco dopo l'ingresso di Viareggio sud (Lucca), in direzione Massa Carrara.

Nell'impatto sono morte una donna di 39 anni, originaria del Senegal residente in provincia di Pisa, a Santa Croce sull'Arno e la nipote di 8 anni. Sulla stessa auto viaggiavano il marito 51enne della donna deceduta e le loro figlie di 6 e 9 anni, feriti e trasportati all'ospedale Versilia e a quello pisano di Cisanello.

Il conducente dell'altra auto coinvolta nell'incidente, una Picanto Kia, è un quarantenne di Viareggio, rimasto anche lui ferito, mentre la famiglia senegalese, diretta a Bergamo da parenti, viaggiava su una Fiat Tipo nera. Sul posto i sanitari inviati dal 118, polizia municipale e vigili del fuoco. L'urto è avvenuto intorno alle 13 e la variante Aurelia è stata chiusa in entrambe le direzioni fino alle 15.30.

Nell'Aretino invece la corsia nord dell'A1 è stata chiusa per un'ora nella tarda mattina di oggi tra Valdichiana e Monte San Savino a causa di due incidenti stradali a distanza di pochi minuti che hanno visto complessivamente coinvolte dieci auto e 29 persone. Due i feriti in codice giallo, per gli altri solo conseguenze lievi. Nonostante il drammatico bilancio di oggi che arriva dalla Toscana con l'entrata in vigore del nuovo codice della strada "i morti sono calati del 25%". Lo annuncia il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini durante una diretta sui suoi canali social.

"Nei primi 15 giorni di vigore del nuovo codice i morti sono diminuiti del 25% passando dai 67 del 14-18 dicembre 2023 rispetto ai 50 dello stesso periodo di quest'anno", ha detto il ministro, indicando "che nei primi 13 giorni gli incidenti sono calati del 3%, quelli con feriti dell'8%, quelli con lesioni del 10%, quelli con dei morti del 17%". "Ne sta valendo la pena, significa fare del bene, significa fare buona politica", ha chiosato il ministro Salvini.

