Unabomber, nuovo rinvio per deposito perizia

Il tribunale di Trieste ha rinviato di ulteriori sessanta giorni, su richiesta dei periti, il termine per il deposito della perizia sui reperti legati alla vicenda Unabomber. Lo riporta la Tgr della Rai Fvg. Dunque la scadenza è fissata per fine febbraio 2025.

In precedenza una proroga era già stata concessa il 14 ottobre scorso, e seguiva a un rinvio di novanta giorni.

La proroga è stata concessa dal giudice per le indagini preliminari Luigi Dainotti, accogliendo la richiesta dei due periti Gianpietro Lago, già comandante del Ris di Parma, e l'antropologa molecolare forense Elena Pilli, precisa la Rai.

I due esperti devono confrontare il Dna delle persone che, negli anni, possono essere entrati in contatto con i reperti con le tracce biologiche rinvenute su questi.



