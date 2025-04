Distrazione di fondi, assolti in appello Oliverio e Aiello

Assolti l'ex presidente della Regione Mario Oliverio e l'ex deputato del Pd Ferdinando Aiello dall'accusa di peculato nell'ambito del processo sulla presunta distrazione di fondi pubblici in occasione dell'edizione del "Festival dei Due Mondi" di Spoleto svoltosi nel luglio del 2018.

"La corte d'Appello di Catanzaro - scrive l'avvocato Enzo Belvedere, legale di Oliverio e Aiello - ha ribadito l'assoluzione, a suo tempo statuita dal Tribunale di Catanzaro, per l'ipotesi di reato di concorso in peculato; l'Aiello quale istigatore e l'Oliverio quale esecutore materiale della condotta, in relazione alla partecipazione della Regione Calabria al Festival dei due Mondi di Spoleto".



