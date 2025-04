Bloccati su piattaforma a 25 metri, salvati da Vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Milano hanno soccorso nel pomeriggio a Turbigo (Milano) tre operai rimasti bloccati per un'ora su una piattaforma a circa 25 metri di altezza, mentre potavano un albero in un giardino privato.

La piattaforma utilizzata dai tre giardinieri - spiegano i vigili del fuoco - ha ceduto improvvisamente piegandosi sull'albero.

Sono intervenute le squadre provenienti dai Distaccamenti di Legnano, Inveruno e dalla sede centrale di Milano e i tre operai sono stati portati in salvo senza conseguenze.



