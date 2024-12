Cede muro lungo linea ferroviaria Faentina, treni non coinvolti

Cedimento per circa 10 metri stamani di un muro perimetrale lungo la linea ferroviaria Faentina nel Fiorentino, con riversamento di materiale sui binari tra Rufina e Pontassieve. Nessun treno, si spiega dalle forze dell'ordine, è rimasto coinvolto nel crollo. Un convoglio che stava sopraggiungendo, secondo quanto spiegato, ha fatto in tempo a fermarsi: tutti incolumi i passeggeri a bordo, circa una ventina. Il treno è stato fatto poi tornare indietro.

Tutto è accaduto intorno alle 8.30, con conseguente blocco della circolazione ripresa dopo oltre due ore. Secondo quanto si legge sul sito di Rfi "dalle 10:50 sulla linea Firenze -Pontassieve-Borgo S.Lorenzo la circolazione ferroviaria, precedentemente sospesa in prossimità di Pontassieve per accertamenti tecnici sulla linea, è riattivata dopo l'intervento dei tecnici di Rfi che hanno verificato la piena funzionalità della linea".



